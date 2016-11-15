Трамп пожелал США долгих и крепких отношений с Россией

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп выразил надежду на то, что российско-американские отношения будут долгими и крепкими, передает РИА Новости.

Это заявление, как сообщили в команде Трампа по передаче власти от предыдущей администрации Соединенных Штатов, прозвучало в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь шла, уточнили в команде Трампа, об отношениях как с самой Россией, так и с ее народом.

Кроме того, избранный президент США и российский лидер обсудили «ряд вопросов, включая угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия, стратегические экономические вопросы и исторические отношения США и России, которые насчитывают более 200 лет».