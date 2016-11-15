СМИ допустили привлечение Тулеева к делу о вымогательстве

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может стать свидетелем по уголовному делу двух своих заместителей. При этом не исключено, что скандал с вымогательством может привести к отставке Тулеева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее заместители губернатора области Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также начальник департамента административных органов администрации области Елена Троицкая стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве акций у одного из владельцев шахты «Разрез "Инской"».

«Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой я считаю абсурдными. И Данильченко, и Иванов, и Троицкая — они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два — идет сильная драка», — сообщил Тулеев, передает ТАСС.

По словам губернатора, вице-губернаторов «грамотно подставили». Тулеев заверил, что оба вице-губернатора до завершения следствия сохранят свои посты. «Они остаются. На каком основании их отстранять? (…) Это порядочные честные люди, государственники. Ничего у них нет. Вчера был обыск в домах. Где горы золота? Почему их не показали?» — подчеркнул он.

СКР по Кузбассу возбудил уголовное дело 14 ноября. Подозреваемыми в вымогательстве проходят Иванов, Данильченко и Троицкая, глава управления СК РФ по Кузбассу Сергей Калинкин, два его подчиненных, учредитель компании «ПТК Уголь» Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.