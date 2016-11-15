СК задержал Алексея Улюкаева за получение взятки

Следственный комитет сообщил о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева. Уголовное дело против члена правительства возбуждено за получение $2 млн за положительную оценку, позволившую продать госпакет акций «Башнефти». Сообщение появилось на сайте ведомства в 2:33 ночи.

Отмечается, что дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) было возбуждено 15 ноября по результатам проведенного ФСБ комплекса «оперативных мероприятий». Деньги, как утверждает следствие, были получены Улюкаевым в понедельник, 14 ноября.

В настоящее время в отношении министра «проводятся необходимые оперативные следственные действия», в ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.