СМИ опровергли задержание Улюкаева с поличным

Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не задерживали с поличным при передаче ему взятки, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, Улюкаев не получал 2 млн долларов лично – эти деньги якобы были помещены в банковскую ячейку, но сам министр их оттуда не забирал. При этом материалы оперативно-технических мероприятий якобы «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги».

Источники «Новой газеты» также сообщают, что Улюкаева задерживали сотрудники 3-го отдела управления «К» ФСБ и 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ.

Напомним, Следственный комитет России заявил о задержании Улюкаева в ночь на 15 ноября. Правоохранительными органами заведено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, Улюкаев получил 2 млн долларов.

Ожидается, что Басманный суд примет решение об избрании меры пресечения задержанному министру 15 ноября.