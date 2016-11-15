Назначен временно исполняющий обязанности главы Минэкономразвития

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития РФ стал Алексей Ведев, заместитель Алексея Улюкаева, передает RNS со ссылкой на источник в ведомстве.

«В справке по руководящему составу сказано, что сегодня временно исполняющим обязанности министра будет Алексей Ведев», — рассказал он.

Источник отметил, что Ведев назначен врио министра только на сегодняшний день: «Пока информация о том, что Ведев временно исполняет обязанности министра, только на сегодня. Дальше будет видно».

Ранее стало известно о задержании министра экономического развития Улюкаева. По информации СКР уголовное дело против главы ведомства возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством).



Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили задержание Улюкаева. Медведев выступил за проведение самого тщательного расследования.