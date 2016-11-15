СМИ сообщили о задержании в Пулково вербовщика ИГ

Сотрудники Интерпола задержали в петербургском аэропорту Пулково 25-летнего гражданина Таджикистана Умара Мирзоева, подозреваемого в вербовке в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает «Фонтанка.ру».

Подозреваемый был задержан при попытке вылететь из Санкт-Петербурга в Самару.

Ранее государственный комитет национальной безопасности Таджикистана объявил Мирзоева в международный розыск по обвинению в вербовке граждан России и Таджикистана в ИГ.

Во вторник появилась информация, что сотрудники ФСБ задержали боевиков ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии. 12 ноября ФСБ задержала десятерых выходцев из Центральной Азии, которые создали преступную группу и планировали серию «резонансных диверсионно-террористических акций» в людных местах Москве и Санкт-Петербурге.