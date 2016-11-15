15 ноября 2016, 13:42
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Египта Мурси
Египетский суд вынес решение об отмене смертного приговора бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси, свергнутому в 2013 году, передает Reuters.
Дело экс-главы Египта направлено на пересмотр.
Мурси был приговорен к смертной казни по обвинению в разглашении государственной тайны и побеге из заключения во время революции в январе 2011 года. По информации следствия, побег удалось совершить при поддержке иностранных группировок.
Помимо Мурси еще 105 членов запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане» были приговорены к смертной казни.
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