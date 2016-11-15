Суд отменил смертный приговор экс-президенту Египта Мурси

Египетский суд вынес решение об отмене смертного приговора бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси, свергнутому в 2013 году, передает Reuters.

Дело экс-главы Египта направлено на пересмотр.

Мурси был приговорен к смертной казни по обвинению в разглашении государственной тайны и побеге из заключения во время революции в январе 2011 года. По информации следствия, побег удалось совершить при поддержке иностранных группировок.

Помимо Мурси еще 105 членов запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане» были приговорены к смертной казни.