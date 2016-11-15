Володин прокомментировал задержание Улюкаева

Вячеслав Володин — спикер Госдумы РФ — заявил, что перед законом все равны. Так он прокомментировал задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Перед законом все равны», — отметил Володин.

Следственный комитет России заявил о задержании Улюкаева в ночь на 15 ноября. Правоохранительными органами заведено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, Улюкаев получил 2 млн долларов.

Временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития РФ стал Алексей Ведев, заместитель Улюкаева.

Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанному министру 15 ноября.