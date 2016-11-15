Стали известны имена свидетелей по делу Улюкаева

Свидетелями по делу о получении взятки в особо крупном размере, по которому проходит обвиняемым министр экономического развития России Алексей Улюкаев, названы Илья Макаров и Арсений Шершнев. Об этом сообщает РБК.

Протокол допроса свидетелей передан судье. Напомним, Басманский суд 15 ноября вынесет решение об избрании задержанному Улюкаеву меры пресечения.

Отдел внутренних дел по району Раменко города Москвы дал положительную характеристику главе Минэкономразвития. Документ также приобщен к письменным материалам уголовного дела, передает Газета.ru.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие направило ходатайство в суд о заключении его под домашний арест. Сам задержанный попросил избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.