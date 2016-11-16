В Москве восстановлено движение на проспекте Андропова и Каширском шоссе

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что в районе пересечения проспекта Андропова и Каширского шоссе полностью восстановлено движение движение.

Ранее транспортный комплекс столицы информировал об ограничении движения, связанном с оперативными мероприятиями ГИБДД из-за обнаруженного «бесхозного предмета».

«В связи с оперативными мероприятиями временно перекрыто движение в районе пересечения проспекта Андропова и Каширского шоссе в сторону области. Движение в сторону центра по Каширскому шоссе и проспекту Андропова осуществляется в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.

Временно было остановлено движение троллейбусов № 11, Т67 и автобусов № 148, 291, 263, 299, 608, 701, 901 в районе станции метро «Каширская».

Водителям рекомендовалось избежать поездок в район перекрытия движения, а пассажирам — воспользоваться альтернативными маршрутами городского транспорта.