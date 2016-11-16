В МИДе заявили о неоправдавшихся надеждах на МУС

Россия вышла из юрисдикции Международного уголовного суда, потому что он «не оправдал возложенных на него надежд», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что МУС «не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

Там отметили также «неэффективную и однобокую работу суда в рамках расследуемых им дел». «Показателен факт — за 14 лет своей работы МУС вынес всего 4 приговора, израсходовав при этом более 1 млрд долларов», — говорится в заявлении МИДа.

Говоря о конкретных претензиях к суду, МИД упомянул «отношение МУС к событиям августа 2008 года», когда «нападение режима [тогдашнего президента Грузии] М. Саакашвили на мирный Цхинвал, убийство российских миротворцев породило со стороны МУС обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих».

Ранее сегодня президент России подписал распоряжение о выходе страны из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге.