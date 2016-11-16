СКР заподозрил россиянина в военных действиях на стороне украинского «Айдара»

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в отношении гражданина РФ Дмитрия Федотова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины в составе батальона «Айдар». Информация размещена на официальном сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

«Находясь на территории Украины, Федотов в составе добровольческого батальона "Айдар" прошел специальную и диверсионную подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США. Затем в 2015 году с целью материального обогащения, в составе указанного националистического батальона участвовал в боевых действиях против представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики», — пояснила Петренко.

По месту жительства подозреваемого, а также его связей в Ленинградской, Архангельской и Омской областях проведены обыски. Были изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого, а также выясняются все обстоятельства преступления.