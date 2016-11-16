Бывший вице-премьер Подмосковья стал лидером по производству конопли

Дмитрий Большаков — бывший вице-премьер правительства Подмосковья — является крупнейшим производителем и переработчиком конопли в России. Фирма «Кона», которой он руководит, набирает все больше оборотов, передает РБК.

«Работа с коноплей — процесс увлекательный, творческий», — пошутил Большаков, комментируя свой выбор рода занятий.

«Кона» возникла в 1995 году. В 2014 году в нее пришел Большаков, после чего она стала одним из крупнейших в России дистрибьюторов шпагата, шнуров и веревок. Тогда же Большаков стал владельцем ООО «Мордовские пенькозаводы», располагающего крупнейшими конопляными полями. В настоящее время это бизнес полного цикла.

Бывший чиновник не сказал напрямую о причинах такого резкого изменения своей деятельности, но отметил, что «давно интересовался этой темой».

В странах Европы блоки из экологически чистой конопли используются для строительства домов, а также в качестве отделки салонов автомобилей. Ученые из Центрального научно-исследовательского института химии и механики РФ рассказывали о разработках пороха из конопли. Специалисты говорили об этом в рамках реализации программы импортозамещения.

Напомним, что Большаков ушел из власти в 2012 году.