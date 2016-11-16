Дефицит российского госбюджета вырос в полтора раза с начала года

Из материалов Федерального казначейства РФ следует, что в период с января по сентябрь текущего года дефицит консолидированного бюджета страны увеличился в полтора раза, передает РИА Новости.

В результате он достиг показателя в 1,119 трлн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 751,8 млрл рублей.

При этом доходы госбюджета по данным на начало октября оцениваются в 9,375 трлн рублей, а расходы — в 20,494 трлн рублей.

Отметим, что по итогам минувшего года дефицит консолидированного бюджета РФ достигал 2,814 трлн рублей.