В Челябинске подросток случайно застрелил девушку

СУ Следственного комитета России по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения в квартире одного из домов поселка Октябрьский Челябинской области тела 16-летней девушки со следами огнестрельного ранения. Соответствующая информация размещена на официальном сайте СУ СКР.

«По предварительным данным, выстрел произошел, когда знакомый девушки - 15-летний юноша - демонстрировал ей охотничье ружье своего отца», — отметили в СКР.

В настоящее время выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

«Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — сообщила пресс-служба управления.