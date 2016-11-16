СМИ узнали о секретных программах в китайских смартфонах

Эксперты американской компании Kryptowire, которая специализируется на проблемах безопасности, обнаружили в китайских смартфонах программу, отсылающую данные об их пользователях на китайский сервер, передает газета The New York Times.

Вредоносная программа, по данным специалистов, находится на большом количестве сделанных в Китае смартфонов BLU (речь идет о ZTE и Huawei). Она отправляет информацию о разговорах, текстовых сообщениях, а также передвижениях пользователей устройств без их ведома.

Покупатель смартфона не может знать о существовании программы, так как она устанавливается при его производстве, подчеркнул вице-президент Kryptowire Том Карияннис. В компании уверены, что вероятность ошибки исключена, и предполагают, что целью передачи данных является сбор информации о потенциальных покупателях, которая нужна производителям.

Однако представители BLU заверили, что программа не должна была устанавливаться на телефоны, реализуемые на рынке США, вся полученная информация уничтожена. Программа установлена по ошибке.

Материалы Kryptowire переданы для рассмотрения в Министерство внутренней безопасности США.