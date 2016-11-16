Во время подсчета Клинтон опередила Трампа на миллион голосов

Подсчет голосов после выборов президента США показал, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника-республиканца, уже избранного президента США Дональда Трампа, на 1 млн голосов избирателей. Об этом пишет Politico.

Предварительные итоги подсчета голосов показали, что Клинтон набирает 61 963 234 голосов, а Трамп — 60 961 185.

Пока идет подсчет голосов избирателей в штатах Юта, Калифорния и Вашингтон. Кроме того, итоги голосования не подвели в Мичигане.

Стоит отметить, что на выборах президента США побеждает тот кандидат, который получает большинство голосов выборщиков, за которых голосует население.