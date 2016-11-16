Навальный пожалуется в Совет Европы на решение ВС по делу «Кировлеса»

Лидер лишенной регистрации Партии прогресса Алексей Навальный заявил, что обратится в комитет министров Совета Европы с жалобой на решение президиума Верховного суда России, отправившего дело «Кировлеса» на новое рассмотрение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сегодня Верховный суд отменил приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным по делу о махинациях в компании «Кировлес». ВС направил дело на новое рассмотрение в Кировский райсуд.

В феврале 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что действия, за которые были осуждены Навальный и Офицеров, неотличимы от обычной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ обязал Россию выплатить фигурантам в качестве компенсации в совокупности более 80 тысяч евро.

«У меня совершенно нет никакого желания снова ездить в Киров. Решение президиума направлено на затруднение моей политической деятельности», — прокомментировал сегодняшнее решение ВС Навальный.

«Фактически, — добавил он, — решение ЕСПЧ не было выполнено, мы обратимся в комитет министров Совета Европы».