Transparency International признала Россию одной из самых коррумпированных в мире

Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовала исследование «Барометр мировой коррупции», согласно которому Россия является одной из наиболее коррумпированных стран Европы и Центральной Азии.

Рейтинг коррумпированных стран был составлен организацией на основе опросов, проведенных в 42 государствах.

В России, согласно опросу, в котором участвовали 1500 человек, около трети респондентов считают коррумпированными депутатов и чиновников. 53% опрошенных заявили, что государство плохо борется с коррупцией, 23% — что хорошо.

Отмечается, что согласно исследованию, каждая шестая российская семья давала взятку за последний год. При этом лишь 20% людей, давших взятку, сообщили об этом в полицию. На 60% сообщений о коррупции ответа не последовало, утверждается в опросе.

«Данные исследования свидетельствуют, что коррупция воспринимается россиянами как третья по важности проблема в стране после экономического положения и состояния здравоохранения», — говорится в докладе.

Коррупцию респонденты находили более важной темой, чем образование, безработица и преступность.