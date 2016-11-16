Кремль опроверг выход России из МУС из-за Крыма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия могла выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за того, что главный прокурор суда в Гааге назвал присоединение полуострова к стране военным конфликтом. Его слова приводит «Интерфакс».

«Российская Федерация де-юре и не была под юрисдикцией этого суда. В данном случае это просто формализация, потому что документ подписывался, но не ратифицировался», – отметил Песков.

Кроме того, в Кремле критически отреагировали на слова об уподоблении присоединения Крыма военному конфликту. Песков заявил, что это противоречит реальности, а также вступает в противоречие с позицией России и мнением самих крымчан. Конфликт же в Донбассе Песков назвал «внутриукраинским».

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России с сегодняшнего дня из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд.