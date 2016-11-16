Россия по решению Путина вышла из Международного уголовного суда

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России с сегодняшнего дня из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение Минюста России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ, о направлении генеральному секретарю ООН уведомления о намерении РФ не стать участником Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в распоряжении.

Россия подписала Римский статут в 2000 году. В компетенцию МУС входит рассмотрение дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Накануне суд опубликовал отчет предварительного расследования по присоединению Крыма к России, объявив вхождение Крыма в РФ военным конфликтом между Россией и Украиной.