Дилан отказался ехать на церемонию вручения Нобелевки

Музыкант Боб Дилан отказался от поездки на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе. Он написал письмо организаторам премии, в котором объяснил свой отказ от поездки некими «ранее данными обязательствами», говорится на сайте Шведской академии, которая присуждает награду.

Певец пояснил, что не сможет посетить Стокгольм в декабре, когда там пройдет церемония вручения премии.

«Вчера вечером Шведская академия получила личное письмо от Боба Дилана, в котором он объяснил, что в связи с уже существующими обязательствами не может приехать в Стокгольм в декабре, и, следовательно, не будет присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии. Он в очередной раз подчеркнул, что чувствует себя очень польщенным присуждением награды и желал бы [если бы была возможность] получить ее лично», — говорится в сообщении.

В академии сообщили, что случаи, когда лауреаты не смогли присутствовать на церемонии награждения, бывали и раньше. «Премия принадлежит им, так же как она принадлежит Бобу Дилану», — отметили там.

«Мы с нетерпением ожидаем Нобелевской лекции Боба Дилана, которую он должен провести — и это единственное требование — в течение шести месяцев, начиная с 10 декабря 2016 года», — говорится в пресс-релизе.

Нобелевская премия по литературе была присуждена Бобу Дилану 13 октября за его стихи. Несколько дней лауреат игнорировал звонки из Нобелевского комитета, сообщение о присуждении премии в какой-то момент исчезло с его сайта. Спустя две недели он позвонил в комитет и поблагодарил за награду. В одном из интервью в конце октября Дилан говорил, что обязательно приедет на вручение Нобелевки в Стокгольм, если не случится чего-то экстраординарного.