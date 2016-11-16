Глава ПФР оценил экономию бюджета на работающих пенсионерах

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что государственному бюджету удастся сэкономить около 60 млрд рублей за счет неиндексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что мы выполняем действующее законодательство», — пояснил Дроздов, добавив, что в нынешнем году государству удалось сэкономить на неиндексации пенсий около 46 млрд рублей.

По словам главы ПФР, экономия в размере порядка 60 млрд рублей уже заложена в планы экономии бюджетных средств на 2017 год.

Напомним, ранее глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подтвердил информацию о том, что индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2017-2019 годах решено не проводить.