СМИ узнали о внимании ФСБ к Дворковичу и Белоусову

В оперативной разработке ФСБ могли кроме министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева находиться вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из силовых ведомств.

В разработке ФСБ также могли оказаться директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова.

Издание не говорит о том, к каким результатам привела работа спецслужб в этом направлении.

По данным «Ведомостей», «к команде Улюкаева давно присматривались силовые органы», в частности, из-за «многочисленных жалоб на нарушения при назначениях в Росреестре». О всех жалобах докладывали президенту Владимиру Путину.

Напомним, главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его заподозрили в получении взятки в размере 2 млн долларов. Позднее Улюкаев был уволен с поста министра и заключен под домашний арест. На него надели электронный браслет.