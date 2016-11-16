ЦБ лишил лицензии московский банк «Экспресс-кредит»

Банк России сегодня отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Экспресс-кредит», сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что надлежащая оценка кредитного риска «выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка». Кроме того, сообщает ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В «Экспресс-кредит» назначена временная администрация. Вклады до 1,4 млн рублей вкладчикам банка компенсирует Агентство по страхованию вкладов.

На 1 ноября 2016 года «Экспресс-кредит» занимал 303 место в банковской системе Российской Федерации.