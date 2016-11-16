Медведев начал заседание кабмина со слов про Улюкаева

Премьер Дмитрий Медведев на внеплановом заседании правительства заявил, что он надеется на стабильность в работе Минэкономразвития после ареста его экс-главы Алексея Улюкаева. Его речь транслировал телеканал «Россия 24».

«Рассчитываю, что случившееся не скажется на результатах вашей повседневной деятельности», — отметил премьер.

Медведев снова оценил арест Улюкаева, назвав его экстраординарным событием для страны и правительства. «Был освобожден от должности в связи с утратой доверия министр Улюкаев, в связи с тем, что ему предъявлено обвинение в получении взятки. Конечно, для правительства и для власти в целом в нашей стране - это экстраординарное событие», — добавил премьер.

По словам главы кабмина, точку в деле Улюкаева поставит суд.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что, помимо Улюкаева, в разработке ФСБ находились также вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. Кроме того, сообщается, что число фигурантов дела экс-министра может вырасти на семь человек.