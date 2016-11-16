Forbes объявил самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет в 2016 году. Его лидером стала 26-летняя американская певица Тейлор Свифт, которая заработала около 170 млн долларов. Летом она была признана изданием самой высоокоплачиваемой звездой в мире.

За Свифт в рейтинге следуют 4 участника группы One Direction, которые заработали в 2016 году примерно 110 млн долларов. Замыкает тройку лидеров аргентинский нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси. В свои 29 лет ему удалось заработать 81,5 млн долларов.

Четвертая позиция досталась певице Адель, а пятая — певице Рианне. Шестая строка занята самым молодым участником Джастином Бибером, которому 22 года.

В рейтинг также попали сербский теннисист Новак Джокович и баскетболист Кевин Дюрант, певец The Weekend, игрок в американский футбол Кэм Ньютон и гольфист Джордан Спит.

В ноябре Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2016 года. Возглавила его также Тейлор Свифт.