ФСО поведет учения против проникновения в Кремль

Федеральная служба охраны запланировала масштабные учения против попыток незаконного проникновения посторонних в Кремль. Они пройдут 17 ноября, передает ТАСС.

В частности, в ФСО отработают пресечение экстремистской деятельности, несанкционированных полетов беспилотников над охраняемыми объектами, ликвидацию средств диверсионно-террористической деятельности, а также пожарную безопасность.

В учениях примут участие также МВД, Росгвардия и МЧС России.

В связи с этим 17 ноября после 16:00 Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для доступа граждан. А после 22:00 будут ненадолго ограничивать движение транспорта по Боровицкой площади, Большому Каменному мосту, на повороте с Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади и при выезде с улицы Знаменки на Боровицкую площадь.