Россия и ЕС обсудят зимние поставки газа с Украиной

Глава российского министерства энергетики Александр Новак сообщил журналистам о намерении РФ, Евросоюза и Украины провести трехсторонние переговоры по газу в ближайшее время, передает «Интерфакс».

По его словам, Минэнерго получило поручение провести консультации по газовому вопросу в кратчайшие сроки, и сейчас российская сторона договаривается о приезде в Москву замглавы Еврокомиссии Мароша Шефровича.

«Будем обсуждать вопросы, касающиеся надежного прохождения зимнего периода и транзита газа европейским потребителям», — пояснил Новак.

Сейчас, уточнил он, «Газпром» поставляет в Европу газ «по самым высоким объемам», однако в отношении зимы есть опасения, связанные с безопасностью транзита российского топлива по украинской территории.

«Украина закачала в подземные хранилища гораздо меньше газа, чем это требуется в соответствии с нормативами и в сравнении с предыдущими годами», — пояснил глава Минэнерго РФ.

Речь, по его словам, идет всего о 14,7 млрд кубометров голубого топлива — тогда как Украине требуется на зиму минимум 17-18 млрд кубометров. «Поэтому при низких температурах есть риски того, что Украине не будет хватать газа», — резюмировал Новак.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос о рисках, связанных с транзитом российского газа в Европу через Украину зимой. Российский лидер напомнил прогноз, согласно которому зима ожидается морозной — а значит, велика вероятность несанкционированного отбора топлива украинской стороной.