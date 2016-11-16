Греф счел бессмысленным комментировать арест Улюкаева

Глава правления Сбербанка Герман Греф назвал шоковой реакцию на арест бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс».

По его словам, из сведений, публикуемых в СМИ, невозможно сделать никаких выводов — а когда нет информации, «люди находятся в состоянии, близком к шоку».

«Что можно комментировать? На пустом месте догадки строить? Я думаю, чтобы что-то комментировать, нужна информация. Информации нет. Поэтому в таких ситуациях все комментарии выглядят, мягко говоря, не очень», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка считает, что комментировать скандал вокруг ареста и отставки Улюкаева пока «совершенно бессмысленно», поскольку «все это выглядит, мягко говоря, странно», и «мы не можем это оценить».

Напомним, о задержании Улюкаева сообщили в ночь на 15 ноября — соответствующая информация появилась на сайте Следственного комитета России. Утверждается, что глава Минэкономразвития (теперь уже бывший, поскольку президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия) получил взятку в размере 2 млн долларов.

Сам Улюкаев просил отпустить его под подписку о невыезде, но суд по ходатайству следствия поместил его под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.