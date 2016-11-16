В ОП призвали покарать виновных в распространении ВИЧ в России

В Москве 15 ноября прошел круглый стол на тему «Социально-экономические последствия распространения ВИЧ-инфекции в России». Мероприятие модерировал глава комиссии Общественной палаты по соцподдержке и качеству жизни Владимир Слепак.

Мероприятие инициировали в Общественной палате после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в 10 российских регионах наблюдается критически высокий уровень ВИЧ-инфекции.

Слепак, как пишет «Коммерсантъ», призвал выявить виновных в распространении вируса иммунодефицита в России и наказать их «по всей строгости закона».

Он также высказал точку зрения, что ВИЧ-инфицированные и наркопотребители — «это одна и та же группа риска».

И тех и других, пишет издание, он предложил не выпускать за границу.

«Мы сейчас не выпускаем за определенные штрафы людей за границу, а я бы временно не выпускал этих людей, которые тяжело больны и нуждаются в лечении», — приводит газета его слова.

Между тем, агентство «Москва», сначала также давшее цитату с призывом Слепака не выпускать за рубеж ВИЧ-инфицированных, позднее подкорректировало его слова, добавив в цитату упоминание наркоманов.

Изначальная цитата: «Мои предложения очень просты. Первое — это временно лишить людей, стоящих на диспансерном учете, водительских прав, до снятия с учета. Второе — временно отстранить от работы, связанной с общественной или техногенной безопасностью. Третье — мы сейчас не выпускаем за определенные штрафы людей за границу, а я бы временно не выпускал этих людей, которые тяжело больны, нуждаются в лечении».

Исправленная речь: «Мои предложения, которые уже рассматриваются порядка восьми месяцев, они очень просты. Ситуация не меняется десятилетиями. Люди, стоящие на диспансерном учете по факту употребления наркотиков, не имеют никакого принуждающего регламента для снятия с этого учета». И далее с не влияющими на смысл исправлениями.