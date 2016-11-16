Минпромторг взялся в 100 раз увеличить продажу российских товаров через интернет

До 60 млн долларов планируется увеличить объем интернет-экспорта российских товаров к концу 2019 года. по сравнению с сегодняшней ситуацией экспорт вырастет более чем в 100 раз. Такая цель заложена в проекте документа «Электронная торговля», который подготовил Минпромторг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Омбудсмен по электронной торговле Илия Димитров подтвердил наличие такого документа. По его словам, Минпромторг разослал проект в профильные министерства, Налоговую, Таможенную службы и «Почту России».

Ожидается, что по итогам 2016 года объем интернет-экспорта российских товаров составит 0,6 млн долларов, в 2017 — 12,5 млн долларов, в 2018 — 30 млн долларов.

Увеличить показатель в Минпромторге собираются за счет роста количества транзакций и продавцов. В ведомстве ожидают, что количество российских компаний-продавцов возрастет до 500 вместо сегодняшних 27. А число экспортных покупок приблизится к 1,2 млн против 40 тысяч в настоящее время.

Кроме того, с января 2017 года может быть упрощена процедура возмещения НДС для интернет-продавцов, а с июля — процедура обратного ввоза товаров на таможне в случае отказа от них получателя.

Проект планируется реализовать до апреля 2020 года.