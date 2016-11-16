Намечаемый в Иркутской области «бюджетный маневр» вызывает опасение у малых городов и районов

Администрация Иркутска запланировала «бюджетный маневр», в результате которого, как опасаются эксперты, малые города и районы Приангарья, и без того уступающие в уровне жизни областному центру, могут и вовсе оказаться на голодном пайке.

Еще в октябре иркутский градоначальник Дмитрий Бердников выступил с заявлением о «необходимости поменять суть межбюджетных отношений» в регионе.

Подробнее см. в материале «Мэр Иркутска хочет заткнуть дыры в городском бюджете за счет «глубинки».