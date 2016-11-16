Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 ноября 2016, среда, 11:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 ноября 2016, 10:39

Намечаемый в Иркутской области «бюджетный маневр» вызывает опасение у малых городов и районов

Администрация Иркутска запланировала «бюджетный маневр», в результате которого, как опасаются эксперты, малые города и районы Приангарья, и без того уступающие в уровне жизни областному центру, могут и вовсе оказаться на голодном пайке.

Еще в октябре иркутский градоначальник Дмитрий Бердников выступил с заявлением о «необходимости поменять суть межбюджетных отношений» в регионе.

Подробнее см. в материале «Мэр Иркутска хочет заткнуть дыры в городском бюджете за счет «глубинки».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Антон Силуанов и Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме
Источник сообщил о новых фигурантах дела Улюкаева
Выборы в США
Во время подсчета Клинтон опередила Трампа на миллион голосов
Инаугурация Владимира Путина
Две трети россиян заявили о желании видеть Путина президентом после 2018 года
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян
Бывший вице-губернатор Петербурга задержан за мошенничество
Авианосец «Адмирал Кузнецов»
Удары РФ по Сирии продолжились сразу после разговора Трампа и Путина
Архив новостей

Самое читаемое

Глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев
СК задержал Алексея Улюкаева за получение взятки
Авианосец «Адмирал Кузнецов»
В НАТО заявили о российском подводном «охотнике»
Флаг Украины
Киев назвал условия возвращения Донбасса и Крыма Украине
Флаги РФ и США
Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
МиГ-29
СМИ сообщили о гибели МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова»
11:08 В Симферополе задержан вооруженный украинец
11:04 Российские удары по Сирии продолжились сразу после разговора Трампа и Путина
10:55 Правительство соберется на срочное заседание в Москве
10:52 В ОП призвали покарать виновных в распространении ВИЧ в России
10:42 СМИ сообщили об IPO мессенджера Snapchat

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Колчак
Александр Колчак
16 ноября 1873 года родился Александр Колчак, адмирал, верховный правитель России
10:39 Намечаемый в Иркутской области «бюджетный маневр» вызывает опасение у малых городов и районов
10:27 СМИ узнали о секретных программах в китайских смартфонах
10:17 Комитет ООН осудил присоединение Крыма к России
09:48 ЦБ лишил лицензии московский банк «Экспресс-кредит»
09:47 Источник сообщил о новых фигурантах дела Улюкаева
09:37 Савченко причислила депутатов Рады к баранам
09:34 Бывший вице-губернатор Петербурга задержан за мошенничество
09:31 Кремниевые наноантенны будут управлять светом
09:20 Две трети россиян заявили о желании видеть Путина президентом после 2018 года
09:12 Источник сообщил о задержании Улюкаева с кейсом с 1 млн долларов
08:59 СМИ узнали о внимании ФСБ к Дворковичу и Белоусову
08:56 Во время подсчета Клинтон опередила Трампа на миллион голосов
00:58 Порошенко пригласил Трампа приехать в Киев
00:52 Кудрин спрогнозировал постепенное снятие санкций
00:16 Маккейн призвал американцев не доверять словам Путина
00:08 Визит Обамы в Грецию спровоцировал массовые беспорядки в Афинах
15.11 23:37 На Улюкаева надели электронный браслет
15.11 23:30 Олланд признал правоту Трампа в его отношении к России
15.11 22:59 Нефть поднялась в цене на фоне новостей из ОПЕК
15.11 22:51 Меркель заявила о своей готовности вновь возглавить Германию
15.11 22:46 Кудрин назвал арест Улюкаева «тенью на всей системе»
15.11 22:18 Путин поручил быстрее закончить строительство космодрома Восточный
15.11 22:03 Тимошенко насчитала президенту Украины пять импичментов
15.11 21:18 Сбербанк решил избавиться от долей в Visa и Mastercard
15.11 21:06 Медведев призвал продолжить борьбу с коррупцией в России
15.11 20:57 Сборная РФ по футболу обыграла Румынию в товарищеском матче
15.11 20:49 Верховный суд частично отменил решение о разделе имущества Потаниных
15.11 20:43 Путин уволил Улюкаева с должности министра экономического развития РФ
15.11 20:29 СМИ сообщили о задержании в Пулково вербовщика ИГ
15.11 20:16 Следствие сообщило о специфических следах на руках Улюкаева
15.11 20:03 Участнице «гонок» на Gelandewagen добавили 14 суток ареста
15.11 19:48 СМИ узнали о возможном ослаблении бюджетных ограничений в РФ
15.11 19:47 Топилин пообещал медленное повышение МРОТ в 2017 году
15.11 19:35 Медведев назвал задержание Улюкаева тяжелым событием для власти
15.11 19:21 Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест
15.11 19:10 СМИ назвали главного претендента на должность министра обороны США
15.11 19:00 Минобороны опровергло утверждения об ударах российских самолетов по Алеппо
15.11 18:58 В Лондоне завершился двухдневный допрос Ассанжа
15.11 18:40 Новая книга о Гарри Поттере на русском языке выйдет 7 декабря
15.11 18:26 В митингах в центре Киева приняли участие более 6 тысяч человек
15.11 18:21 Стали известны имена свидетелей по делу Улюкаева
15.11 18:04 Срок обязательных работ для «гонщицы» Багдасарян увеличили до 520 часов
15.11 17:59 Киев отказался проводить открытие «Евровидения» на Софийской площади
15.11 17:39 СКР раскрыл подробности гибели устроивших стрельбу подростков
15.11 17:32 Улюкаев попросил избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.