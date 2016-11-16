Комитет ООН осудил присоединение Крыма к России

На сессии комитета ООН по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры (Третий комитет) была принята резолюция (.pdf на русском языке), осуждающая действия России по присоединению Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали 73 страны, включая США, Великобританию, Канаду и государства ЕС. 23 страны высказались против, в их числе Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Китай, КНДР, Индия. Еще 76 государства воздержались.

Присоединение Крыма документ называет оккупацией, а Россию — «оккупирующей державой».

Резолюция «настоятельно призывает» Российскую Федерацию обеспечить доступ в Крым международных правозащитников и восстановить права национальных меньшинств на полуострове.

Накануне Международный уголовный суд приравнял присоединение Крыма к военному конфликту между Россией и Украиной.