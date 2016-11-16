Арестован глава кузбасского управления СКР

Новосибирский суд арестовал главу кузбасского управления Следственного комитета России Сергея Калинкина, подозреваемого в вымогательстве, передает РИА Новости.

«Суд находит заявленное следователем ходатайство подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать Калинкину Сергею Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 января 2017 года», — огласила решение судья Алла Веселых.

Суд также продлил до 72 часов срок задержания еще двух фигурантов уголовного дела — старшего следователя Артемия Шевелева и учредителя компании «ПТК Уголь» Александра Щукина.

Подозреваемый отказался признать свою вину.

Напомним, что 14 ноября стало известно, что СКР возбудил уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"» в отношении Калинкина. Фигурантами проходят еще несколько человек, включая двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР Сергея Крюкова, начальника департамента административных органов областной администрации Елену Троицкую, помощника Щукина Геннадия Вернигора.

СМИ допустили, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может уйти в отставку в связи со скандалом с вымогательством. Сам Тулеев заявил, что вице-губернаторов «грамотно подставили».