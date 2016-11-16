16 ноября 2016, 20:42
Глава кемеровского управления СКР отстранен от должности
Арестованный по обвинению в вымогательстве Сергей Калинкин отстранен от должности начальника следственного управления СКР по Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте управления.
14 ноября Следственный комитет России задержал Калинкина, двух его подчиненных, а также заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко.
Против них было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"», который следователи оценили, по меньшей мере, в 1 млрд рублей.
Исполняющим обязанности главы управления СКР по Кузбассу назначен полковник юстиции Павел Муллин.
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