Глава кемеровского управления СКР отстранен от должности

Арестованный по обвинению в вымогательстве Сергей Калинкин отстранен от должности начальника следственного управления СКР по Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте управления.

14 ноября Следственный комитет России задержал Калинкина, двух его подчиненных, а также заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко.

Против них было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"», который следователи оценили, по меньшей мере, в 1 млрд рублей.

Исполняющим обязанности главы управления СКР по Кузбассу назначен полковник юстиции Павел Муллин.