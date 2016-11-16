Том Хэнкс успокоил американцев насчет Дональда Трампа

Оскароносный голливудский актер Том Хэнкс, комментируя итоги президентских выборов в США, призвал американцев успокоиться по поводу победы республиканца Дональда Трампа, передает The Washington Post.

Этот совет Хэнкс дал соотечественникам, выступая с речью в нью-йоркском Музее современного искусства, где его чествовали за продолжительную и успешную актерскую карьеру.

На мероприятии присутствовали также знаменитый режиссер Стивен Спилберг, актеры Стив Мартин и Эмма Уотсон, а также многие другие представители Голливуда.

Говоря об итогах президентских выборов и призывая американцев успокоиться по этому поводу, Хэнкс не назвал имени избранного главы государства Дональда Трампа — но журналисты за неимением других вариантов сделали именно такой вывод.

«Мы будем в порядке», — заверил соотечественников актер, напомнив, что «Америка бывала в ситуациях похуже, чем сейчас».

Хэнкс предложил тем, кто уже неделю не может прийти в себя после окончания президентской гонки, двигаться дальше. По его мнению, американцев продолжает защищать конституция США.