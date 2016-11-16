Мемория. Александр Колчак
16 ноября 1873 года родился Александр Колчак, адмирал, верховный правитель России.
Личное дело
Александр Васильевич Колчак (1873—1920) родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Его родители были уроженцами Одессы. Отец, Василий Иванович, был офицером морской артиллерии, ветераном Крымской войны 1853—1856 годов, участником обороны Севастополя. В 1863 году он получил назначение на Обуховский сталелитейный завод в Петербурге, где занимался приемкой орудий и снарядов. В 1889 году вышел в отставку. Мать, Ольга Ильинична (Посохова), родилась в купеческой семье.
После третьего класса гимназии Александр Колчак поступил в старейшее в стране военно-морское училище — Морской кадетский корпус. По окончании корпуса в 1894 году ему был присвоен первый офицерский чин — мичмана. В том же году умерла его мать.
После выпуска Колчак служил на кораблях Балтийского флота — броненосном крейсере «Рюрик» и клипере «Крейсер». В 1898 году был произведен в лейтенанты.
Колчак увлекался океанографией и гидрологией, и в 1899 году опубликовал свою первую научную статью: «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведенные на крейсерах "Рюрик" и "Крейсер" с мая 1897 года по март 1899 года».
Командир «Крейсера» Генрих Цывинский так отзывался о молодом Колчаке: «Это был необычайно способный и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов и морских сражений».
В том же 1899 году Колчак получил предложение от полярника Эдуарда Толля принять участие в его арктической экспедиции в поисках легендарной «Земли Санникова». Колчак согласился и был переведен из военного флота в Академию наук. В экспедиции он руководил гидрологическими работами и был вторым магнитологом.
В июне 1900 года экспедиция на шхуне «Заря» выдвинулась из Петербурга к берегам полуострова Таймыр. В сентябре судно остановилось на зимовку в Таймырской губе, где, вмерзнув в лед, простояло до августа 1901 года. За год команда совершила несколько экспедиций вглубь материка и провела ряд астрономических, магнитных, гидрологических и других исследований.
В Нерпичьей губе (Мурманская область) прошла вторая зимовка «Зари» в 1901—1902 годах. В мае 1902 года Толль с сопровождающими выдвинулся в поисках «Земли Санникова» на лыжах. «Заря» не смогла подобрать путешественников из-за обширных льдов и скудных запасов угля.
В январе 1903 года Колчак возглавил поисковую экспедицию группы Толля. На острове Беннета был обнаружен дневник барона и нетронутые запасы продовольствия — было ясно, что группа погибла.
С началом Русско-японской войны Колчак вернулся в распоряжение военного флота и марте 1904 года прибыл в Порт-Артур. Вскоре он был назначен командиром миноносца «Сердитый», на мине этого которого подорвался японский крейсер «Такосадо».
Осенью Колчак был назначен на берег командиром батареи морских орудий. После капитуляции Порт-Артура в декабре 1904 года Колчак вместе с тысячами матросов и офицеров попал в плен и, раненый, был вывезен в Японию. В апреле 1905 года был отпущен на родину и вернулся в Петербург. За героизм был награжден золотой саблей и боевыми орденами.
В 1906 году Колчак был избран действительным членом Русского географического общества, а также стал одним из первых членов Морского генштаба — занимался разработкой оперативно-стратегических планов на Балтийском флоте.
В 1909—1910 годах участвовал в арктической экспедиции, командовал ледоколом «Вайгач», целью экспедиции был проход в Берингов пролив и обследование этого района. В 1911—1912 годах Колчак занимался подготовкой флота к войне. В 1912 году командовал эсминцем на Балтике, в конце 1913 года был произведен в капитаны 1-го ранга. Во время Первой мировой войны руководил минированием Финского залива, обороной Рижского залива.
Весной 1916 года был произведен в контр-адмиралы, а в июне стал вице-адмиралом и командующим Черноморским флотом.
После Февральской революции Колчак пытался отвлечь матросов от политики частыми выходами в море. В июне 1917 года собрание севастопольских матросов, солдат и рабочих постановило обезоружить офицеров, а Колчака уволить с должности. Командующий флотом демонстративно выбросил свой кортик в море, а через пару дней уехал в Петроград.
На заседании Временного правительства Колчак обвинил его в разложении флота, подрыве авторитета командиров, при котором командование поставлено «в совершенно бесправное и беспомощное положение». Вскоре ему предложили вернуться к командованию флотом, однако Колчак отказался.
Вместо этого он принял предложение американского адмирала Джеймса Гленнона участвовать в тайной Дарданелльской операции флота США. Официально Колчак был приглашен в Америку как специалист по минному делу и борьбе с подлодками.
В августе адмирал во главе российской военно-морской миссии отбыл в Соединенные Штаты с остановкой в Англии, где встречался с английскими адмиралами. В США он пробыл два месяца, после чего направился через Японию во Владивосток.
В Йокогаме Колчак узнал о свержении Временного правительства, захвате власти большевиками и их переговорах о сепаратном мире с Германией.
В декабре 1917 года Колчак попросился на английскую военную службу, и в начале 1918 года был направлен в Ирак, где Британская Индийская армия сражалась с османами. Однако находясь в Сингапуре, секретной телеграммой был возвращен и направлен в Пекин — там Колчака избрали в правление Китайско‑Восточной железной дороги. На возвращении настояли российские дипломаты, видевшие в Колчаке предводителя движения по борьбе с большевизмом. Весной-осенью 1918 года Колчак пытался сформировать на КВЖД объединенные войска для борьбы с «германо‑большевиками», но эта попытка не удалась.
После чего Колчак решил ехать на Дон и примкнуть к Добровольческой армии Корнилова, Деникина и других полководцев. В октябре он прибыл в Омск и вскоре был назначен военным и морским министром Временного Всероссийского правительства (Директории) — объединения антибольшевистских сил с центром в Уфе. 18 ноября 1918 года после военного переворота (ареста членов-эсэров) Директория была распущена, ее сменил Всероссийский совет министров. На очередной заседании совета Колчака избрали верховным правителем России и произвели в полные адмиралы. Власть Колчака признали руководители основных сил белых в других регионах России, к примеру, Антон Деникин.
В распоряжении Колчака оказался золотой запас страны, также он получал военно-техническую помощь от США, Великобритании и Франции и других союзников.
К весне 1919 года верховному правителю удалось создать армию, в которую вошли до 400 тысяч человек.
В марте-апреле 1919 года армия Колчака заняла Урал. Однако вскоре начались поражения, и в ноябре Красная армия взяла Омск.
В декабре того же года поезд Колчака и следовавший за ним поезд с золотым запасом были блокированы Чехословацким корпусом на станции Нижнеудинск в Иркутской области.
Там в январе 1920 года совет министров колчаковского правительства вынудил адмирала отречься от прав верховного правителя в пользу Антона Деникина.
15 января 1920 года чехи выдали Колчака эсеро‑меньшевистскому Политцентру, который передал адмирала большевикам. 7 февраля чехи отдали большевикам и золото — в обмен на гарантии эвакуации своего корпуса из России.
В ночь на 7 февраля 1920 года Колчак был расстрелян в Иркутске по постановлению местного ревкома.
Чем знаменит
До революции — один из крупнейших российских полярных исследователей, участник нескольких экспедиций, ученый-океанограф. Во время Русско-японской и Первой мировой войн — флотоводец, командир гвардейской минной дивизии Балтийского флота (1915—1916), в 1916—1917 годах — командующий Черноморским флотом.
Во время Гражданской войны — руководитель Белого движения, «верховный правитель России».
О чем надо знать
В 1904 году Колчак женился на потомственной дворянке Софье Омировой, окончившей Смольный институт и знавшей семь языков. Из детей у пары выжил лишь сын Ростислав (1910—1965). В 1919 году он вместе с матерью эмигрировал в Париж. Там живет внук адмирала, Александр Ростиславович (родился в 1933 году).
В 1915 году Колчак познакомился с Анной Тимирёвой (1893—1975) — художницей и поэтессой, которая была замужем за контр-адмиралом Сергеем Тимиревым, которого Колчак знал еще с Морского корпуса. В конце 1918 года Тимирева развелась с мужем и была гражданской женой адмирала. Она много лет провела в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке. Ее сын от первого брака был расстрелян. Тимирева была консультантом по этикету на фильме Сергея Бондарчука «Война и мир», снялась там в эпизодической роли.
Прямая речь
О Февральской революции (Николай Стариков «Адмирал Колчак. Протоколы допроса»): «Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, — Протопопов и т. д., — не в состоянии справиться с задачей ведения войны. <…>
Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, — для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, — что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего — и образа правления, и политических соображений».
Об избрании верховным правителем (там же):
Алексеевский. Когда вы приняли власть верховного правителя, каково было отношение к перевороту правительств, существовавших на территории, освобожденной от большевистской власти?
Колчак. В первое время никакого, так как не было никакой связи. <…> В ставке исполнявший должность начальника штаба вручил мне целый ряд телеграмм, которые прибывали в течение первых пяти дней. Эти телеграммы были из самых разнообразных мест Сибири, городов и частей армии и т. д. Эти телеграммы дали мне уверенность, что, по крайней мере, армия меня приветствует. Это были ответы на мое извещение; их были десятки, среди них были телеграммы отдельных лиц. Помнится, я получил даже телеграмму с приветствием от союза сибирских маслоделов.
В последующие дни приходили депутации и приветствия от различных крестьянских общин, в первые же дни приходили телеграммы главным образом от армии, военных частей. <…> Затем была получена одна весьма характерная телеграмма от уральцев, хотя и несколько более осторожно составленная: они приветствовали меня, но просили сообщить, какую политическую цель я ставлю в первую очередь. Я подтвердил им, что моя задача заключается в том, чтобы путем победы над большевиками дать стране известное успокоение, чтобы иметь возможность собрать Учредительное собрание, на котором была бы высказана воля народа. Очень скоро я получил ответную телеграмму с приветствием и заявлением, что они передают себя в мое распоряжение, что они вполне разделяют мою точку зрения, и осуществление задачи, которую я ставлю перед собой, считают необходимым».
О войнах прошлого и настоящего (из письма к А. В. Тимиревой, март 1917, Викицитатник): «Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн — какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один у другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2-3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. <…> Современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности, так как противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п. Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь».
6 фактов об Александре Колчаке
- В гимназии Колчака чуть было не оставили на второй год из-за двоек по русскому и французскому. В Морском корпусе он начал интересоваться учебой, окончил корпус вторым по успеваемости во всем выпуске.
- Эдуард Толль называл Колчака «лучшим офицером» Русской полярной экспедиции. Именем Колчака барон назвал открытый путешественниками необитаемый остров у побережья Таймыра. Имя будущей жены Колчак присвоил открытому им мысу Софьи.
- Полярные экспедиции подорвали здоровье Колчака, получившего в путешествиях острый ревматизм и цингу. По воспоминаниям современников, к 1919 году у адмирала почти не осталось собственных зубов.
- Вероятно, приказ расстрелять Колчака исходил лично от Ленина. Сам расстрел был произведен на берегу реки Ушаковки у Знаменского женского монастыря. Тело было сброшено в прорубь.
- В эмиграции день расстрела адмирала 7 февраля служил для поминовения погибших участников Белого движения.
- В СССР заслуги Колчака-исследователя замалчивались, остров Колчака был переименован. С 2005 года он вновь носит имя адмирала.
Материалы об Александре Колчаке:
Биографическая справка To-name.ru