Мемория. Александр Колчак

16 ноября 1873 года родился Александр Колчак, адмирал, верховный правитель России.

Личное дело

Александр Васильевич Колчак (1873—1920) родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Его родители были уроженцами Одессы. Отец, Василий Иванович, был офицером морской артиллерии, ветераном Крымской войны 1853—1856 годов, участником обороны Севастополя. В 1863 году он получил назначение на Обуховский сталелитейный завод в Петербурге, где занимался приемкой орудий и снарядов. В 1889 году вышел в отставку. Мать, Ольга Ильинична (Посохова), родилась в купеческой семье.

После третьего класса гимназии Александр Колчак поступил в старейшее в стране военно-морское училище — Морской кадетский корпус. По окончании корпуса в 1894 году ему был присвоен первый офицерский чин — мичмана. В том же году умерла его мать.

После выпуска Колчак служил на кораблях Балтийского флота — броненосном крейсере «Рюрик» и клипере «Крейсер». В 1898 году был произведен в лейтенанты.

Колчак увлекался океанографией и гидрологией, и в 1899 году опубликовал свою первую научную статью: «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведенные на крейсерах "Рюрик" и "Крейсер" с мая 1897 года по март 1899 года».

Командир «Крейсера» Генрих Цывинский так отзывался о молодом Колчаке: «Это был необычайно способный и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов и морских сражений».

В том же 1899 году Колчак получил предложение от полярника Эдуарда Толля принять участие в его арктической экспедиции в поисках легендарной «Земли Санникова». Колчак согласился и был переведен из военного флота в Академию наук. В экспедиции он руководил гидрологическими работами и был вторым магнитологом.

В июне 1900 года экспедиция на шхуне «Заря» выдвинулась из Петербурга к берегам полуострова Таймыр. В сентябре судно остановилось на зимовку в Таймырской губе, где, вмерзнув в лед, простояло до августа 1901 года. За год команда совершила несколько экспедиций вглубь материка и провела ряд астрономических, магнитных, гидрологических и других исследований.

В Нерпичьей губе (Мурманская область) прошла вторая зимовка «Зари» в 1901—1902 годах. В мае 1902 года Толль с сопровождающими выдвинулся в поисках «Земли Санникова» на лыжах. «Заря» не смогла подобрать путешественников из-за обширных льдов и скудных запасов угля.

В январе 1903 года Колчак возглавил поисковую экспедицию группы Толля. На острове Беннета был обнаружен дневник барона и нетронутые запасы продовольствия — было ясно, что группа погибла.

С началом Русско-японской войны Колчак вернулся в распоряжение военного флота и марте 1904 года прибыл в Порт-Артур. Вскоре он был назначен командиром миноносца «Сердитый», на мине этого которого подорвался японский крейсер «Такосадо».

Осенью Колчак был назначен на берег командиром батареи морских орудий. После капитуляции Порт-Артура в декабре 1904 года Колчак вместе с тысячами матросов и офицеров попал в плен и, раненый, был вывезен в Японию. В апреле 1905 года был отпущен на родину и вернулся в Петербург. За героизм был награжден золотой саблей и боевыми орденами.

В 1906 году Колчак был избран действительным членом Русского географического общества, а также стал одним из первых членов Морского генштаба — занимался разработкой оперативно-стратегических планов на Балтийском флоте.

В 1909—1910 годах участвовал в арктической экспедиции, командовал ледоколом «Вайгач», целью экспедиции был проход в Берингов пролив и обследование этого района. В 1911—1912 годах Колчак занимался подготовкой флота к войне. В 1912 году командовал эсминцем на Балтике, в конце 1913 года был произведен в капитаны 1-го ранга. Во время Первой мировой войны руководил минированием Финского залива, обороной Рижского залива.

Весной 1916 года был произведен в контр-адмиралы, а в июне стал вице-адмиралом и командующим Черноморским флотом.

После Февральской революции Колчак пытался отвлечь матросов от политики частыми выходами в море. В июне 1917 года собрание севастопольских матросов, солдат и рабочих постановило обезоружить офицеров, а Колчака уволить с должности. Командующий флотом демонстративно выбросил свой кортик в море, а через пару дней уехал в Петроград.

На заседании Временного правительства Колчак обвинил его в разложении флота, подрыве авторитета командиров, при котором командование поставлено «в совершенно бесправное и беспомощное положение». Вскоре ему предложили вернуться к командованию флотом, однако Колчак отказался.

Вместо этого он принял предложение американского адмирала Джеймса Гленнона участвовать в тайной Дарданелльской операции флота США. Официально Колчак был приглашен в Америку как специалист по минному делу и борьбе с подлодками.

В августе адмирал во главе российской военно-морской миссии отбыл в Соединенные Штаты с остановкой в Англии, где встречался с английскими адмиралами. В США он пробыл два месяца, после чего направился через Японию во Владивосток.

В Йокогаме Колчак узнал о свержении Временного правительства, захвате власти большевиками и их переговорах о сепаратном мире с Германией.

В декабре 1917 года Колчак попросился на английскую военную службу, и в начале 1918 года был направлен в Ирак, где Британская Индийская армия сражалась с османами. Однако находясь в Сингапуре, секретной телеграммой был возвращен и направлен в Пекин — там Колчака избрали в правление Китайско‑Восточной железной дороги. На возвращении настояли российские дипломаты, видевшие в Колчаке предводителя движения по борьбе с большевизмом. Весной-осенью 1918 года Колчак пытался сформировать на КВЖД объединенные войска для борьбы с «германо‑большевиками», но эта попытка не удалась.

После чего Колчак решил ехать на Дон и примкнуть к Добровольческой армии Корнилова, Деникина и других полководцев. В октябре он прибыл в Омск и вскоре был назначен военным и морским министром Временного Всероссийского правительства (Директории) — объединения антибольшевистских сил с центром в Уфе. 18 ноября 1918 года после военного переворота (ареста членов-эсэров) Директория была распущена, ее сменил Всероссийский совет министров. На очередной заседании совета Колчака избрали верховным правителем России и произвели в полные адмиралы. Власть Колчака признали руководители основных сил белых в других регионах России, к примеру, Антон Деникин.

В распоряжении Колчака оказался золотой запас страны, также он получал военно-техническую помощь от США, Великобритании и Франции и других союзников.

К весне 1919 года верховному правителю удалось создать армию, в которую вошли до 400 тысяч человек.

В марте-апреле 1919 года армия Колчака заняла Урал. Однако вскоре начались поражения, и в ноябре Красная армия взяла Омск.

В декабре того же года поезд Колчака и следовавший за ним поезд с золотым запасом были блокированы Чехословацким корпусом на станции Нижнеудинск в Иркутской области.

Там в январе 1920 года совет министров колчаковского правительства вынудил адмирала отречься от прав верховного правителя в пользу Антона Деникина.

15 января 1920 года чехи выдали Колчака эсеро‑меньшевистскому Политцентру, который передал адмирала большевикам. 7 февраля чехи отдали большевикам и золото — в обмен на гарантии эвакуации своего корпуса из России.

В ночь на 7 февраля 1920 года Колчак был расстрелян в Иркутске по постановлению местного ревкома.

Чем знаменит

Александр Колчак. 1920

До революции — один из крупнейших российских полярных исследователей, участник нескольких экспедиций, ученый-океанограф. Во время Русско-японской и Первой мировой войн — флотоводец, командир гвардейской минной дивизии Балтийского флота (1915—1916), в 1916—1917 годах — командующий Черноморским флотом.

Во время Гражданской войны — руководитель Белого движения, «верховный правитель России».

О чем надо знать

В 1904 году Колчак женился на потомственной дворянке Софье Омировой, окончившей Смольный институт и знавшей семь языков. Из детей у пары выжил лишь сын Ростислав (1910—1965). В 1919 году он вместе с матерью эмигрировал в Париж. Там живет внук адмирала, Александр Ростиславович (родился в 1933 году).

В 1915 году Колчак познакомился с Анной Тимирёвой (1893—1975) — художницей и поэтессой, которая была замужем за контр-адмиралом Сергеем Тимиревым, которого Колчак знал еще с Морского корпуса. В конце 1918 года Тимирева развелась с мужем и была гражданской женой адмирала. Она много лет провела в советских тюрьмах, лагерях и в ссылке. Ее сын от первого брака был расстрелян. Тимирева была консультантом по этикету на фильме Сергея Бондарчука «Война и мир», снялась там в эпизодической роли.

Прямая речь

О Февральской революции (Николай Стариков «Адмирал Колчак. Протоколы допроса»): «Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, — Протопопов и т. д., — не в состоянии справиться с задачей ведения войны. <…>

Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, — для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, — что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего — и образа правления, и политических соображений».

Об избрании верховным правителем (там же):

Алексеевский. Когда вы приняли власть верховного правителя, каково было отношение к перевороту правительств, существовавших на территории, освобожденной от большевистской власти?

Колчак. В первое время никакого, так как не было никакой связи. <…> В ставке исполнявший должность начальника штаба вручил мне целый ряд телеграмм, которые прибывали в течение первых пяти дней. Эти телеграммы были из самых разнообразных мест Сибири, городов и частей армии и т. д. Эти телеграммы дали мне уверенность, что, по крайней мере, армия меня приветствует. Это были ответы на мое извещение; их были десятки, среди них были телеграммы отдельных лиц. Помнится, я получил даже телеграмму с приветствием от союза сибирских маслоделов.

В последующие дни приходили депутации и приветствия от различных крестьянских общин, в первые же дни приходили телеграммы главным образом от армии, военных частей. <…> Затем была получена одна весьма характерная телеграмма от уральцев, хотя и несколько более осторожно составленная: они приветствовали меня, но просили сообщить, какую политическую цель я ставлю в первую очередь. Я подтвердил им, что моя задача заключается в том, чтобы путем победы над большевиками дать стране известное успокоение, чтобы иметь возможность собрать Учредительное собрание, на котором была бы высказана воля народа. Очень скоро я получил ответную телеграмму с приветствием и заявлением, что они передают себя в мое распоряжение, что они вполне разделяют мою точку зрения, и осуществление задачи, которую я ставлю перед собой, считают необходимым».

О войнах прошлого и настоящего (из письма к А. В. Тимиревой, март 1917, Викицитатник): «Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн — какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один у другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2-3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. <…> Современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности, так как противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п. Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь».

6 фактов об Александре Колчаке

В гимназии Колчака чуть было не оставили на второй год из-за двоек по русскому и французскому. В Морском корпусе он начал интересоваться учебой, окончил корпус вторым по успеваемости во всем выпуске.

Эдуард Толль называл Колчака «лучшим офицером» Русской полярной экспедиции. Именем Колчака барон назвал открытый путешественниками необитаемый остров у побережья Таймыра. Имя будущей жены Колчак присвоил открытому им мысу Софьи.

Полярные экспедиции подорвали здоровье Колчака, получившего в путешествиях острый ревматизм и цингу. По воспоминаниям современников, к 1919 году у адмирала почти не осталось собственных зубов.

Вероятно, приказ расстрелять Колчака исходил лично от Ленина. Сам расстрел был произведен на берегу реки Ушаковки у Знаменского женского монастыря. Тело было сброшено в прорубь.

В эмиграции день расстрела адмирала 7 февраля служил для поминовения погибших участников Белого движения.

В СССР заслуги Колчака-исследователя замалчивались, остров Колчака был переименован. С 2005 года он вновь носит имя адмирала.

Материалы об Александре Колчаке:

Биография в Википедии

Биографическая справка To-name.ru

Справка РИА Новости

В. Г. Хандорин «Адмирал Колчак. Правда и мифы»