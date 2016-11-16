Мемориальную доску Колчаку защитят от вандалов спецпокрытием

Для защиты мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге ее обработают антивандальным покрытием, сообщили организаторы установки доски, передает «Интерфакс».

«Мы будем ставить антивандальное покрытие, но если человек поставил цель испортить, он это сделает», — заявил на пресс-конференции координатор мемориально-просветительского центра «Белое дело» Олег Шевцов. Этот центр и установил мемориальную доску.

«Мы собираемся ее отмывать то количество раз, которое ее испортят. Хотя мы думаем, что если вести разъяснительную работу, то, наверное, вандализм сойдет на нет», — добавил Шевцов.

Руководитель проекта по установке доски Колчаку Аркадий Гуманюк сообщил, что ее открытие будет в следующем году, а не сегодня, как предполагалось ранее.

«Мы планируем торжественную церемонию открытия провести в следующем году, потому что сейчас ни погода, ни процедура не позволяют этого сделать», — отметил активист.

12 ноября доска Колчаку была установлена на фасаде дома, где он жил. Вскоре она была облита черной краской.

В суде Санкт-Петербурга зарегистрировано несколько исков о демонтаже мемориальной доски.