Колокольцев ответил на слухи о своей отставке

Глава МВД России Владимир Колокольцев дал комментарий по поводу своей возможной отставки. Его слова приводит РИА Новости.

«По-моему, каждый чиновник с этими слухами на протяжении всего периода своей службы сталкивается», — отметил он.

Кроме того, глава МВД отказался говорить на тему расследования дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. «На все вопросы по уголовным делам у нас единственное ведомство, которое дает комментарии. Это Следственный комитет», — заявил он.