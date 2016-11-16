Новый зам Чайки назвал свою работу по Кущевке законной
Прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек, ставший замглавы Генпрокуратуры, назвал все свои действия по так называемому «делу Цапков» законными. Его слова на выступлении в Совфеде приводит «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали о том, что Коржинек неоднократно отменял постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лидеров «банды Цапков». «Данное постановление неоднократно отменялось другими руководителями и полномочными лицами, и я отменил, потому что не было достаточных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Данное решение было подтверждено и судебными инстанциями», – заявил в свою защиту замгенпрокурора.
По словам Коржинека, после устранения всех препятствий дело все же было возбуждено. «Уголовное дело было возбуждено, но расследовалось оно центральным аппаратом. И Цапку, человеку, который совершил преступления, не предъявлялось обвинение. В последующем уголовное дело по тем же основаниям, по которым я отменял постановление о возбуждении уголовного дела, было отменено. Оно законное и обоснованное. И прекращено по тем же основаниям, по которым я отказывал», – пояснил он.
Ранее о назначении Коржинека замом генпрокурора Юрия Чайки сообщил РБК.