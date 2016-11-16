В Кремле отказались комментировать возможную слежку ФСБ за Дворковичем

В администрации президента России отказались комментировать сообщения СМИ о том, что кроме экс-министра экономики Алексея Улюкаева ФСБ следила за действиями вице-премьера Аркадия Дворковича и помощника президента РФ Андрея Белоусова.

«Это вопрос, который нужно задавать — насколько это соответствует действительности — следственным органам. Мы из Кремля не можем ответить на эти вопросы», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Улюкаев был задержан 14 ноября по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов. Через день он был уволен, суд поместил экс-министра под домашний арест.

Как отметил Песков, пока президент Владимир Путин не рассматривал кандидатуры на замену Улюкаеву.