Кудрин спрогнозировал постепенное снятие санкций

Бывший министр финансов РФ, действующий глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что действие антироссийских санкций продлится в течение еще нескольких лет, но будет постепенно ослабевать, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Кудрин сделал в ходе сессии форума Московской биржи в Нью-Йорке.

По его словам, снятие западных санкций с России «связано с общей логикой процесса и, возможно, новыми шагами по исполнению минских соглашений по Донбассу».

Постепенного ослабления антироссийских санкций, считает Алексей Кудрин, можно ожидать в 2017 году. «Если еще есть и дополнительная воля снижать это напряжение, то я, конечно, уверен, что эти шаги могут быть сделаны», — подытожил глава ЦСР.