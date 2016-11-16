Судоремонтники заявили о неопределенности с модернизацией «Адмирала Кузнецова»

Сроки ремонта и модернизации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» пока точно не определены, сообщил ТАСС президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

На вопрос, принято ли окончательное решение о сроках ремонта, он ответил: «Нет, конечно».

Ранее сегодня вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил: «Мы рассчитываем, что в 2018 году после возвращения корабля с боевой службы центр судостроения "Звездочка" приступит к ремонту с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов"».