16 ноября 2016, 13:14
Судоремонтники заявили о неопределенности с модернизацией «Адмирала Кузнецова»
Сроки ремонта и модернизации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» пока точно не определены, сообщил ТАСС президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
На вопрос, принято ли окончательное решение о сроках ремонта, он ответил: «Нет, конечно».
Ранее сегодня вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил: «Мы рассчитываем, что в 2018 году после возвращения корабля с боевой службы центр судостроения "Звездочка" приступит к ремонту с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов"».
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