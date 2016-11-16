В Волгограде начали поиск поджигателя дома губернатора

Минувшей ночью неизвестный пытался поджечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, передает ТАСС, ссылаясь источник в силовых структурах региона.

Через забор губернаторского дома, по словам источника, была брошена «то ли бутылка с зажигательной смесью, то ли какой-то горящий предмет».

Он добавил, что «по предварительной информации, никакого вреда ни людям, ни строению причинено не было», а полиция разыскивает поджигателя.

Был проведен опрос жильцов соседних домов.

Как сообщает портал For-volga.ru, поджигатель перелез через забор и попал бутылкой с горючим веществом в стену.