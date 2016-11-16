Администратор «группы смерти» «ВКонтакте» арестован на два месяца

Житель Подмосковья, 21-летний Филипп Будейкин арестован на два месяца по делу о подстрекательстве подростков к самоубийству через одну из «групп смерти» «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Накануне Будейкин был задержан в подмосковном Солнечногорске, после чего был этапирован в Санкт-Петербург, где городской главк СКР расследует большое дело о подстрекательстве к самоубийству.

«Установлено 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах Российской Федерации. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись», — говорится в сообщении.

Сам Будейкин, зарегистрированный «ВКонтакте» как Филипп Лис, отказался от дачи показаний.

Срок его ареста истекает 14 января 2017 года.