Экс-министр экономики Франции вступил в президентскую гонку

Бывший глава минэкономики Франции Эмманюэль Макрон, которому в декабре исполняется 39 лет, заявил о выдвижении на пост президента страны в 2017 году.

Как сообщает BBC News, политик пообещал устроить «демократическую революцию». Макрон выдвинулся как независимый кандидат.

В 2014 году он был назначен министром экономики, летом 2016-го ушел в отставку, критикуя нынешнее правительство. Макрон тогда основал собственное движение.

Действующий президент Франсуа Олланд еще не заявлял, будет ли баллотироваться на новый срок.