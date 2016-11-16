Полицейские из Владивостока поучаствовали во флешмобе «Манекен челлендж»

Сотрудники одного из отделений полиции Владивостока приняли участие в популярном флешмобе Mannequin Challenge. Его суть заключается в том, что участники флешмоба застывают как манекены в момент своих обычных действий. Видеоролик появился в Instagram отделения МВД, пишет Vladi-room.ru.

Сотрудники полиции застывают под саундтрек хип-хоп коллектива Rae Sremmurd прямо на рабочих местах.

В новом флешмобе уже приняли участие супруга президента США Мишель Обама вместе, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, а также звезды культуры и спорта - британский музыкант Пол Маккартни, футболисты сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду и другие.