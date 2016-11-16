Источник сообщил о задержании Улюкаева с кейсом с 1 млн долларов

Занимавший пост министра экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября около 17:30 мск в момент получения кейса с 1 млн долларов, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ФСБ.

По его данным, ручка кейса была обработана спецсредством, которое и обнаружили на руках Улюкаева. Второй кейс, по словам источника, чиновнику обещали донести до машины и положить в нее.

Ранее источники «Новой газеты» говорили, что чиновник сам не касался денег, а взятка якобы находилась в банковской ячейке.

В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом, 15 ноября президент отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».