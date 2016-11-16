Маккейн призвал американцев не доверять словам Путина

Сенатор от американского штата Аризона, республиканец Джон Маккейн сделал заявление относительно отношений между США и РФ, а также по поводу действий России в Сирии, сообщает его пресс-служба.

Маккейн обвинил Москву в поддержке сирийского лидера Башара Асада и нанесении ударов по провинциям Хомс и Идлиб.

О заявлениях президента РФ Владимира Путина по поводу возможного улучшения отношений с Вашингтоном американский сенатор заявил, что этим словам можно «верить ровно настолько, насколько и остальным словам бывшего агента КГБ».

Маккейн также вновь поднял тему предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной кампании в США — а незадолго до этого поздравил с победой в президентской гонке своего однопартийца Дональда Трампа.